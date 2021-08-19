19 Ağustos 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:02

Yakın zamanda Bakasetas, Salih Uçan, Berkan Kutlu ve Siopis gibi önemli orta saha oyuncularıyla yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Alanyaspor'un Braga'da forma giyen Joao Novais ile anlaştığı öğrenildi.

28 yaşındaki Portekizli 10 numaranın, kiralık olarak Akdeniz temsilcisine transfer olacağı belirtilirken, sözleşmede iki milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı gelen haberler arasında.

Porto altyapısından yetişen Joao Novais, 2018 yılında Rio Ave'den Braga'ya transfer olmuştu. Novais geçen sezon 38 resmi maçta forma giyerken 3 gol attı, 4 de asist yaptı.