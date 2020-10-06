Alanyaspor kadrosunu yeniledi

Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendirdi.
Alanyaspor'un transfer tablosu şöyle:
Efkan Bekiroğlu (Geldiği takım 1860 München-3 yıllık)
Berkan Kutlu (Geldiği takım Sion- 4 yıllık)
Davidson (Geldiği takım Guimaraes-3 yıllık)
Adam Bareiro (Geldiği takım Monterrey-Kiralık 1 yıllık)
Khouma Babacar (Geldiği takım Sassuolo-Satıl alma opsiyonuyla Kiralık 1 yıllık)
François Moubandje (Geldiği takım Dinamo Zagreb-Kiralık 1 yıllık)
Ahmet Gülay (Geldiği takım Beşiktaş-Kiralık 3 yıllık)
Ufuk Ceylan (Boşta- 1 Yıllık)
Fatih Aksoy (Geldiği takım Beşiktaş-Takas 5 yıllık)
Ahmet Çağrı Güney (Geldiği takım Bursaspor-Kiralık 2 yıllık)
Ahmet Gülay (Geldiği takım Beşiktaş- Kiralık 2 yıllık)
Alpay Çelebi (Geldiği takım Beşiktaş- Kiralık 2 yıllık)
Ceyhun Gülselam (Sözleşme yenileme-1 yıllık)
Junior Fernandes (Gittiği takım İttihad Kalba)
Fabrice N'Sakala (Gittiği takım Beşiktaş)
Papiss Demba Cisse (Gittiği takım Fenerbahçe)
Djalma Campos (Boşta)
Ceyhun Gülselam (Sözleşme yenilendi)
Baiano (Boşta)
Eray Birniçan (Gittiği takım İttifak Holding Konyaspor)
Cenk Gönen (Gittiği takım Yukatel Denizlispor)
Kaan Kanak (Gittiği takım Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)
Yacine Bammou (Kiralıktan geri döndü- Caen)
Alper Tursun (Gittiği Takım Altınordu)
Lokman Gör (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma)
İsaac Sackey (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma)
Haydar Yılmaz (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma)
Musa Çağıran (Gittiği takım İttifak Holding Konyaspor)
Welinton De Souza (Gittiği takım Beşiktaş)
Onur Bulut (Çaykur Rizespor)
Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)
İsmail Ünal (Alanya Kestelspor)
Murat Sevimler (Alanya Kestelspor)
Siddik Çelik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Veysel Ünal (Afjet Afyonspor)
Hamza Özdemir (Kırklarelispor)
Reşo Akın (Diyarbekirspor)
Hasan Emiroğlu (Kemerspor 2003)
Hasan Can Yalçıntekin (Kemerspor 2003)
Emre Bekir (Serik Belediye)
Rauf Öktem (Karaköprü Belediyespor)
Yusuf Karagöz (Edirne Belediyespor)