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Spor

Alanyaspor, Kayserispor mesaisine başladı

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Alanyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA29 Nisan 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
Alanyaspor, Kayserispor mesaisine başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antreman ısınma çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak.

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