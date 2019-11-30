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Alanyaspor, kendi sahasında Ankaragücü'nü farklı mağlup etti

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

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Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 16. ve 85. dakikalarda Bakasetas ile 24., 90+3. ve 90+5. dakikalarda Djalma'dan geldi. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, kulübede gördüğü sarı kartın ardından Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 4 maçlık galibiyet hasretini noktalarken puanını 22 yaptı. Ankaragücü ise üst üste 5. kez sahadan yenik ayrıldı ve 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

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