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Spor

Alanyaspor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
Alanyaspor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Konyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor mücadelesi, saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak.

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Alanyaspor 10 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 38 puan ile Süper Lig'de 10.sırada yer alıyor.

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