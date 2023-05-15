Alanyaspor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Konyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor mücadelesi, saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak.

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Alanyaspor 10 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 38 puan ile Süper Lig'de 10.sırada yer alıyor.