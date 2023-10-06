İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6054
  • EURO
    29,2627
  • ALTIN
    1624.66
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor kötü gidişe dur dedi!

Trendyol SÜper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Akdeniz ekibi altı haftalık galibiyet hasretine son verdi.

6 Ekim 2023 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Alanyaspor kötü gidişe dur dedi!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alansyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 90+2'de Güven Yalçın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, ligde 6 maç aradan sonra kazandı. Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Akdeniz ekibi Alanyaspor ligdeki puanını 10'a yükseltirken, Karagümrük 6 puanda kaldı.

Alanyaspor önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.