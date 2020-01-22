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Spor

Alanyaspor 90+6'da bulduğu golle kupada Kasımpaşa'yı eleyip çeyrek finale yükseldi

Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

22.01.2020  16:08 - Güncelleme: 22.01.2020  16:08

Mücadelede Kasımpaşa'nın gollerini Aytaç Kara(P)27', 87' ve İlhan Depe 39' kaydederken, Akdeniz ekibine turu getiren goller Anastasios Bakasetas(P) 45 ve 90+6' da Djalma Campos'tan geldi.

Alanyaspor, GMG Kırklarelispor ve Fenerbahçe'den sonra çeyrek finale yükselen üçüncü takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

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