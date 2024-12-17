İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9931
  • EURO
    36,6994
  • ALTIN
    2975.46
  • BIST100
    10011.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor kupada turladı

Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Servet Çetin'in ekibi Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

17 Aralık 2024 Salı 23:08 - Güncelleme:
Alanyaspor kupada turladı
ABONE OL

Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Servet Çetin'in ekibi Amedspor'u 3-2 yenerek tur atladı.

GAİN Park'ta oynanan maçta ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 10. dakikada Buluthan Bulut, 59. dakikada Nuno Lima ve 75. dakikada Gaius Makouta kaydetti.

Amedspor'un gollerini ise 40. dakikada Yohan Cassubie ve 85. dakikada Alberk Koç attı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor tur atlayan taraf olurken, Amedspor kupaya veda etti. Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.