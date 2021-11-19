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Spor

Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim kadro dışı kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

AA19 Kasım 2021 Cuma 14:16 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 14:16
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Beşiktaş, Alanyaspor ile karşılaşacağı Süper Lig'in 13. haftasında kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Gökhan Töre, Salih Uçan ve N'Sakala yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

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