2 Kasım 2025 Pazar
  • Alanyaspor maçı öncesi Gaziantep FK'da 3 eksik
Spor

Alanyaspor maçı öncesi Gaziantep FK'da 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK yarın deplasmanda Alanya ile kozlarını paylaşacak.

2 Kasım 2025 Pazar 11:54
Alanyaspor maçı öncesi Gaziantep FK'da 3 eksik
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 17 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü.

ÜÇ OYUNCU EKSİK

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, ligde son oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abena ve sarı kart cezalısı Rodrigues, bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Burak Yılmaz, bu futbolcuların yerine alternatif oyunculara yönelecek.

DÖRT OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Güneydoğu temsilcisinde Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Alanyaspor karşısında oynayıp kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında görev alamayacak.

ALANYASPOR İLE 13. RANDEVU

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Alanyaspor ile 13. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce yapılan 12 maçın 8'ini Alanya temsilcisi, 3'ünü Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor, evindeki ilk mücadeleyi 3-0, deplasmandaki ikinci karşılaşmayı ise 1-0 kazanmıştı.

