Alanyaspor Merih Demiral'ı 3,5 milyon euro'ya transfer edecek

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Sporting Lizbon’dan kiraladığı Merih Demiral’ın ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Akdeniz temsilcisi, 20 yaşındaki stoperin bonservisini alacak. Turuncu-yeşilli ekip başarılı savunmacıyı sezon başında Portekiz ekibinden 1 yıllığına kiralamış, sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da dahil edilmişti.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgisini çekti

Portekiz’den gelen haberlere göre Alanyaspor, sezon sonunu da beklemeden oyuncunun bonservisini alarak, kalıcı olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da dikkatini çektiği iddia edilen Demiral’ı, Akdeniz ekibinin ilerde daha yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.