Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyaspor Merih Demiral'ı 3,5 milyon euro'ya transfer edecek

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Alanyaspor yıldız stoper Merih Demiral'ı 3,5 milyon euro'ya kadrosuna katmayı planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Sporting Lizbon’dan kiraladığı Merih Demiral’ın ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Akdeniz temsilcisi, 20 yaşındaki stoperin bonservisini alacak. Turuncu-yeşilli ekip başarılı savunmacıyı sezon başında Portekiz ekibinden 1 yıllığına kiralamış, sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da dahil edilmişti.  

Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgisini çekti 

Portekiz’den gelen haberlere göre Alanyaspor, sezon sonunu da beklemeden oyuncunun bonservisini alarak, kalıcı olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da dikkatini çektiği iddia edilen Demiral’ı, Akdeniz ekibinin ilerde daha yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü gelen haberler arasında. 

Bu yüzden kulübün ocak ayında bitirmeyi istediği belirtiliyor. Haberde, Alanyaspor’un futbolcuyu ileri tarihte büyük kulüplere 2 katı fiyatına satabileceğine dikkat çekildi.

Milli takım forması giyiyor 

Süper Lig’de şu ana kadar 4 maçta forma giyen, Trabzonspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Merih Demiral, Türkiye U21 Milli Takımı forması da giyiyor. 

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA