Alanyaspor - Rizespor CANLI

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:14 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:35

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Malok otururken, AVAR'da ise Ekrem Kan bulunuyor. Bein Sports Max 1'den canlı izleyebileceğiniz Alanyaspor - Rizespor maçını Star.com.tr'den de canlı skor olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR: 1 - RİZESPOR: 1