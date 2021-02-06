Alanyaspor - Rizespor CANLI

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Malok otururken, AVAR'da ise Ekrem Kan bulunuyor. Bein Sports Max 1'den canlı izleyebileceğiniz Alanyaspor - Rizespor maçını Star.com.tr'den de canlı skor olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR: 1 - RİZESPOR: 1GOL: Dk. 25 Talbi (Rizespor), Dk. 32 Bareiro (pen.) (Alanyaspor)
İlk 11'ler şöyle:
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro
RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Doğan, Dokovic, Boldrin, Soderlund, Skoda