İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor sahasında 3 golle kazandı

Alanyaspor, Gaziantep FK'yi evinde 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile iki iç saha maçında iki galibiyet aldı.

14 Aralık 2024 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Alanyaspor sahasında 3 golle kazandı
ABONE OL

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi Alanyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı.

Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 17 puana yükseldi. Gaziantep FK, 18 puanda kaldı.

Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.