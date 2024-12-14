Alanyaspor sahasında 3 golle kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi Alanyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı.

Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 17 puana yükseldi. Gaziantep FK, 18 puanda kaldı.

Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.