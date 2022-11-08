Alanyaspor, Sakaryaspor'a karşı zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası Eleme 4. turunda Corendon Alanyaspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Müsabaka Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
4. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topu kazanan Rassoul'un pasıyla ceza sahası içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Cavaleiro, vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0
18. dakikada Sakaryaspor sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında topu Lusamba aldı. Lusamba pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Famara'ya verdi. Famara'nın ortaladığı topa Cavaleiro gelişine şutu kaleci Furkan Köse'den döndü.
40. dakikada Cavaleiro'nun kullandığı köşe vuruşunda ortaya iyi yükselen Famara'nın kafa vuruşunu Sakaryaspor'dan Hüsamettin Tut, kale çizgisinden uzaklaştırdı.
54. dakikada Hakan Yavuz'un soldan kullandığı köşe atışında Kanianga'nın kafa vuruşunu kaleci Yusuf Karagöz kurtardı.
76. dakikada ceza sahası içinde Hüsamettin'den meşin yuvarlağı alan Targhalline, pasını Oğuz Aydın'a çıkardı. Oğuz Aydın, ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
88. dakikada Çağan Kayra Erciyas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba'nın pasıyla topu alan Oğuz Aydın, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lusamba, Sakaryaspor'dan Yasin Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Diedhiou'nun şutunu kaleci Furkan Köse kurtardı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Pereira xx (Çağan Kayra Erciyas dk. 83 ?), Furkan Bayır xx, Rassoul xx, Ahmet Gülay xx (Doumbia dk. 64 x), Candeias xx (Efecan Karaca dk. 74 x), Lusamba xxx, Umut Güneş xx (Fer dk. 64 x), Targhalline xx, Diedhiou xx, Cavaleiro xxx (Oğuz Aydın dk. 64 xxx)
Yedekler: Runarsson, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Balkovec, Hassan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sakaryaspor: Furkan Köse xxx, Donkor xx (Nalepa dk. 69 x), Çağlayan Menderes xx, İsmail Erdoğan xx, Hüsamettin Tut xx (Berat Onur Pınar dk. 77 x), Yasin Pehlivan xx, Woolery xx (Alihan Gümüş dk. 85 ?), Hakan Yavuz xx (Hüseyin Can Öztürk dk. 69 x), Emirhan Aydoğan xx, Hurşit Taşcı xx, Kanianga xx (Kravets dk. 69 x)
Yedekler: Yuşa Tığrak, Murat Çalık, Ferdi Albayrak, Muahmmed Akbaş, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Cavaleiro (dk. 4), Oğuz Aydın (dk. 76 ve 88) (C.Alanyaspor)
Sarı kartlar: Doumbia (Alanyaspor)