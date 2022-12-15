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Spor

Alanyaspor, Salernitana'yı 3-1 mağlup etti

Dünya Kupası nedeniyle liglere verile arada çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, hazırlık maçı kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'yı 3-1 mağlup etti.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 18:46 - Güncelleme:
Alanyaspor, Salernitana'yı 3-1 mağlup etti
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Corendon Alanyaspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Alanya ilçesinde Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılan maça Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli; Runarsson, Furkan Bayır, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Yusuf Özdemir, Lusamba, Candeias, Cavaleiro, Efecan Karaca ve Ahmed Hassan ilk 11'iyle takımını çıkardı.

US Salernitana'nın teknik direktörü Davide Nicola ise Micai, Lovato, Fazio, Radovanovic, Capezzi, Sambia, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Valencia ve Bonazzoli başlangıç 11'ini tercih etti.

Turuncu-yeşilli ekibin gollerini 29. dakikada Ahmed Hassan, 48. dakikada Efecan Karaca ve 90+1 Doumbia kaydetti.

İtalyan ekibinin tek golü ise 9. dakikada Bonazzoli'den geldi.

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