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Spor

Alanyaspor sezonu galibiyetle bitirdi

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0 kazandı.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Alanyaspor sezonu galibiyetle bitirdi
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0 kazandı.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 45 puanla bitirdi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise Süper Lig'e 35 puanla veda etti.Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0 kazandı.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 45 puanla bitirdi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise Süper Lig'e 35 puanla veda etti.

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