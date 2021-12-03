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Spor

Alanyaspor, Sivasspor maçında seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Alanyaspor, hem iyi bir sonuç almayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:26 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:26
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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan hafta Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Alanyaspor, Sivasspor'a karşı hem iyi bir sonuç almayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, haftaya 24 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 14. basamakta yer alıyor.

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