Alanyaspor Steven Caulker'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ve Josef Sural'ın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, son olarak Dundee United forması giyen stoper Steven Caulker'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

İngiliz futbolcu daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Liverpool formaları da giymişti.