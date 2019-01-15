Alanyaspor Steven Caulker'ı transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, 27 yaşındaki stoper Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ve Josef Sural'ın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, son olarak Dundee United forması giyen stoper Steven Caulker'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
İngiliz futbolcu daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Liverpool formaları da giymişti.
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