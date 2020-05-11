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Spor

Alanyaspor Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün antrenmanlara hafta sonu izninin ardından kulüp tesislerinde devam etti.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:43
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Geçen hafta 3 ayrı grup halinde çalışan turuncu yeşilliler bu hafta 2 ayrı grup şeklinde çalıştı.

Süper Lig'e verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlaması beklenen ligin hazırlıklarına koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalışmalarını sürdürdü. Geçen hafta pazartesi günü idmanlara 3 ayrı grup halinde başlayan turuncu yeşilli takım, hafta sonu izninin ardından bugün yeniden çalışmalara başladı. Ancak bu kez çalışmalar 2 ayrı grup halinde yapıldı.

Alanyaspor'da haftanın ilk antrenmanı ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

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