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Spor

Alanyaspor, takım otobüslerini afet bölgesine yolladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini takım otobüsleriyle birlikte gönderdi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 23:50 - Güncelleme:
Alanyaspor, takım otobüslerini afet bölgesine yolladı
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Corendon Alanyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini taşıyan takım otobüsleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a hareket etti.

Futbolcular ve kulüp personellerinin katkı sağladığı, içerisinde gıda ürünleri, kışlık giyim, medikal malzemeler, ısınma araçları ve çadır başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi bulunan koliler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Otobüsler, Alanya'da konaklayacak depremzedeleri de ilçeye getirecek.

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