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Spor

Alanyaspor taraftarı Carlos Eduardo'yu ayın oyuncusu seçti

Corendon Alanyaspor taraftarı, takımın Brezilyalı futbolcusu Carlos Eduardo'yu ayın oyuncusu ödülüne layık gördü.

AA19 Eylül 2023 Salı 17:41 - Güncelleme:
Alanyaspor taraftarı Carlos Eduardo'yu ayın oyuncusu seçti
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Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, Alanyaspor'da ağustos ayının en iyi futbolcusu Carlos Eduardo seçildi.

Corendon Alanyaspor Fan Token sahibi taraftarların Socios.com uygulaması üzerinden katıldığı oylamada, sezonun ilk 4 haftasının en iyi performans sergileyen ismi Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo olarak belirlendi.

Alanyaspor Kulübü, resmi fan token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor.

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