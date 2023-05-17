Ömer Erdoğan: Hiç böyle bir mağlubiyet beklemiyordum

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sahalarında aldıkları 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Erdoğan, "Hiç böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Özellikle kendi sahamızda böyle bir kritik haftada kendi taraftarlarımızın önünde böyle bir mağlubiyet beni çok üzdü ama buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maçtan önce çok farklı düşüncelerimiz vardı. Özellikle bu maçı alıp bundan sonraki son iki haftayı daha rahat bir şekilde geçirmek istiyorduk. Çok önem verdiğimiz bir maçtı ama maalesef yediğimiz goller özellikle bu seviyede bir takıma yakışmadı" dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR MAĞLUBİYET BEKLEMİYORDUM"



Sezon başından itibaren yaptıkları analizde takımın çok fazla gol yediğini aktaran Ömer Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle rahat bir şekilde yediğimiz golleri rakiplere ikram etmişiz. Bugün de yediğimiz gole kadar aslında oyun planımızda her şey iyi giderken bir tane duran topta paslaşma sonrası savunmada yeterince kadar oyuncularımız olmasına rağmen bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle böyle bir maçta bir sıfır geriye düşüyorsunuz. Sonra oyuncularımız oyunu kontrollü eline geçirdi, pozisyon girişiminde bulundular. Dönen topları daha çok fazla almaya kazandık. Tam beraberliği yakalayıp yine farklı bir senaryo belki olabilir diye düşünürken, ikinci gol özellikle bu seviyede bir takıma hiç yakışmadı. İster istemez oyuncuların da bu tür gol sonrası motivasyonu ve morali bozuyor. 2-0'dan oyunu çevirmek kolay olmuyor. Karşımızda da ligimizin iyi takımlarından Konyaspor var. Dediğim gibi çok üzgünüm. Hiç böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Özellikle kendi sahamızda böyle bir kritik haftada kendi taraftarlarımızın önünde böyle bir mağlubiyet beni çok üzdü ama buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var."