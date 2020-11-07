07 Kasım 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:16

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve İlker Takpak yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam. Maçın VAR koltuğunda Bahattin Şimşek otururken, AVAR'da ise Esat Sancaktar bulunuyor

Bein Sports'tan canlı yayınlanan Alanyaspor - Trabzonspor maçını Star.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Djaniny

ALANYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

2. dakikada Efecan'ın Trabzonspor ceza sahasına sağ kanattan yerden yaptığı ortasında, savunmada Serkan Asan topu uzaklaştırdı.

8. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde, arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.