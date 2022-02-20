20 Şubat 2022 Pazar 15:59 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 16:01

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Özdamar otururken, AVAR'da ise Tarık Ongun ve Burak Pakkan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

ALANYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy, Cristian Borja, Joao Novais, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Daniel Candeias, Wilson Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius.