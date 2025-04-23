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Spor

Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Reeder Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve koşu çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Futbolcular, antrenman öncesinda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.

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