Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u farklı geçti

12 Aralık 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 18:23

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Marius Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz'ın takımı Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais, 14. ve 56. dakikalarda Famara Diedhiou ile 90. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 4. dakikada Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh'ten geldi.

Yeni Malatyaspor'da Ousmane Haddadi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Alanyaspor, 27 puanla 6. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Rizespor deplasmanıan gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada savunma arkasına sarkan Novais ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

55'inci dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou, ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-5.

63'üncü dakikada Chouiar ceza içi soldan vuruşunu yaptı, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'da Haddadi, Efecan'a yaptığı faulde ikinci sarı kart görüldü ve kırmızı kart ile oyundan atıldı.

74'üncü dakikada Ahmed Ildız ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top kaleci Ertaç'ta kaldı.

87'nci dakikada savunma arkasına sarkan Ahmed Ildız kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı fakat kaleci Ertaç topu ayaklarıyla çıkardı.

89'uncu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Candeias ortaladı, ceza sahası içinde Babacar kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-6.

Karşılaşma 6-2'lik skorla Alanyaspor'un üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Sadık, Wallace (Dk. 60 Haqi), Semih, Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 83 Jospın), Ndong, Chouiar, Adem (Dk. 83 Wolter), Tetteh (Dk. 68 Muhammed)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan - Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet (Dk. 46 Tayfur), Fatih, Novais (Dk. 67 Ahmed), Efecan, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut), Davidson (Dk. 85 Candeıas), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)

GOLLER: Dk. 3 Chouiar, Dk. 16 Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Dk. 10 Diedhiou, Dk. 22 Davidson, Dk. 32 Emre, Dk. 52 Novaisi Dk. 55 Diedhiou, Dk. 89 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor) Milunovic, Novais, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Haddadi (Yeni Malatyaspor)