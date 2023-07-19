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Spor

Alanyaspor yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezona Erzurum'da yaptığı kampta hazırlanıyor.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Alanyaspor yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde idmana çıkan turuncu-yeşilli oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Yenileme ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, yarın kamp yaptığı merkezde Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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