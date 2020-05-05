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Spor

Alanyaspor yeniden sahada

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 11:20 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:20
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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm ligler ertelendi. Süper Lig'in ne zaman başlayacağına yönelik görüşmeler sürerken, futbolcuların evden bireysel çalışmalarını sürdürdüğü takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde federasyon tarafından açıklanan tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde toplanıp 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde antrenman sahasında çalışma yaptı. Bazı futbolcular ise spor salonunda yardımcı antrenörler gözetiminde çalıştı.

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