Alanyaspor'da 7 futbolcuyla yollar ayrılabilir

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala Alanyaspor 37 maçta, 18 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı. Lig boyu 7 beraberlik alan yeşil-turunculu ekip, son haftaya 61 puanla 5. sırada girdi. Güney ekibi ligi 4. sırada tamamlayıp Avrupa'ya gitme hedefini ise devam ettiriyor.

Sezon başında kadroya kiralık olarak dahil olan Awaziem, Borja, Novais ve Emre Akbaba ile devre arasında takıma katılan Erencan Yardımcı'nın sözleşmeleri sona eriyor. Ayrıca Juanfran ve Ahmet Gülay'da sezon sonunda mukavelesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor.