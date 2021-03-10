Alanyaspor'da Akdeniz derbisi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport- TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Khouma Babacar takımla birlikte çalışırken, Steven Caulker takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor maçında oynayan futbolcular sadece yenileme çalışması yaparken, bu maçta sakatlanan Damian Kadzior idmanda yer almadı.
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.