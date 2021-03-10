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Spor

Alanyaspor'da Akdeniz derbisi hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırlayacağı Fraport- TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 19:34 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:34
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport- TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Khouma Babacar takımla birlikte çalışırken, Steven Caulker takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor maçında oynayan futbolcular sadece yenileme çalışması yaparken, bu maçta sakatlanan Damian Kadzior idmanda yer almadı.

Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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