Alanyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı

AA 2 Ocak 2022 Pazar 21:13 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 21:13

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, 3 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Francesco Farioli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Turuncu yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.