Alanyaspor'da bir ayrılık daha! Barış Başdaş Gençlerbirliği'nde
Spor Toto 1. Lig'de 2. sırada yer alan Gençlerbirliği, Alanyaspor'dan Barış Başdaş ile kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti.
Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi.
Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi.
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