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Spor

Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku!

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın 90+7. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Atan, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında takımın başında sahada yer alamayacak.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:41 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:41
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Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Çağdaş Atan maçın 90+7. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

GÖZTEPE VE BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan Göztepe ile oynanacak erteleme ve 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçlarında görev yapamayacak.

Çağdaş Atan gördüğü bu kırmızı kart sonrası eski hocası Sergen Yalçın karşısında takımının başında olma şansını da kaçırdı.

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