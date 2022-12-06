Alanyaspor'da çalışmalar devam ediyor

Corendon Alanyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonuyla sürdü. Futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek Alanyaspor, 7 Aralık Çarşamba günü Oba Stadı'nda saat 19.00'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak.