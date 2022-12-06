İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6433
  • EURO
    19,5663
  • ALTIN
    1059.25
  • BIST100
    4957.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'da çalışmalar devam ediyor
Spor

Alanyaspor'da çalışmalar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da hazırlıklar devam etti.

AA6 Aralık 2022 Salı 00:01 - Güncelleme:
Alanyaspor'da çalışmalar devam ediyor
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonuyla sürdü. Futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek Alanyaspor, 7 Aralık Çarşamba günü Oba Stadı'nda saat 19.00'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.