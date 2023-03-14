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Spor

Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA14 Mart 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. İdman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Alanyaspor, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 28 puanla 11. sırada yer aldı.

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