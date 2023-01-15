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Spor

Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi sürdü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Galatasaray ile karşılaşacak Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

AA15 Ocak 2023 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi sürdü
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

Hatayspor galibiyeti ile ligde üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor.

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