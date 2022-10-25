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Spor

Alanyaspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Alanyaspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep FK iler karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA25 Ekim 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu Galatasaray deplasmanından 2-2'lik skorla dönen Alanyaspor ligin 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda turnuvayla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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