İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5287
  • EURO
    18,1783
  • ALTIN
    990.041
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'da Giresunspor maçı mesaisi devam ediyor
Spor

Alanyaspor'da Giresunspor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Giresunspor maçı mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışması ve turnuvayla sona erdi. Taraftarlara açık olan antrenmanı izleyenler tezahürat ve meşalelerle takıma destek verdi.

2 Ekim Pazar günü Kırbıyık Holding stadında 14.30'da oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılığını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.