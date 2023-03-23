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Spor

Alanyaspor'da Giresunspor mesaisi

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Girsesunspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Giresunspor mesaisi
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kadrolarında yer alan Alex Runarsson, Ahmed Hassan, Lusamba ve Balkovec antrenmanda yer almadı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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