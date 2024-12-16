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Spor

Alanyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası maçında

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

16 Aralık 2024 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Alanyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası maçında
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı.

Antrenman, top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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