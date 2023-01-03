Alanyaspor'da Marafona'nın ayrılığı açıklandı

Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Marafona, geçtiğimiz sezon ise 21 karşılaşmada forma giydi ve bunların 5'inde kalesini gole kapatırken 32 gole ise engel olamadı.