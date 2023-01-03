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Spor

Alanyaspor'da Marafona'nın ayrılığı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da kaleci Jose Carlos Marafona ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilerek yollar ayrıldı.

AA3 Ocak 2023 Salı 20:35 - Güncelleme:
Alanyaspor'da Marafona'nın ayrılığı açıklandı
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Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Marafona, geçtiğimiz sezon ise 21 karşılaşmada forma giydi ve bunların 5'inde kalesini gole kapatırken 32 gole ise engel olamadı.

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