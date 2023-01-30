Alanyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik maçla sona erdi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

ALANYASPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 20 maça çıkan Alanyaspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puanla 9. sırada yer aldı.