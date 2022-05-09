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Spor

Alanyaspor'da Sivasspor maçı mesaisi sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:22 - Güncelleme:
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Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor, deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçının ardından Kayseri'ye giderek kupa maçı hazırlıklarına başladı. Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde başlayan Alanyaspor, bugün yaptığı idmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenmanda koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışması yapıldı.

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