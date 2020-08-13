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Spor

Alanyaspor'da yaprak dökümü! 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni sezon öncesi 10 futbolcuyla yollar ayrıldı.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:56
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Aytemiz Alanyaspor, Fabrice N’Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör’ün sözleşme sürelerinin sona erdiğini belirterek, yollarını ayırdı.

Aytemiz Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Fabrice N’Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör ile yollarını ayırdı. Turuncu-yeşili kulüp 10 futbolcusu ile vedasını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.

“Futbolcuların bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz”

Alanyaspor yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sözleşmesi sona eren ve takımımızdan ayrılan Fabrice N’Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör‘e bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dileriz.”

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