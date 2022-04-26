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Spor

Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Nisan 2022 Salı 18:03 - Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de karşılaştığı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

İdmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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