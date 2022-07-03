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Spor

Alanyaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde sürdürdü.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 00:07 - Güncelleme:
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Alanyaspor, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık akşam saatlerindeki antrenmanda ise taktiksel içerikli çalışma yapıldı.

Takım, Kurban Bayramı izninin ardından 12-25 Temmuz'da Kayseri'de çalışmalarına devam edecek.

Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta Erciyes Cup Futbol turnuvasına katılarak Gençlerbirliği, Kayserispor ve Ankaragücü ile maç oynayacak.

Alanyaspor, izin kullandıktan sonra lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren tesislerinde devam edecek.

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