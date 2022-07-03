Alanyaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Alanyaspor, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık akşam saatlerindeki antrenmanda ise taktiksel içerikli çalışma yapıldı.

Takım, Kurban Bayramı izninin ardından 12-25 Temmuz'da Kayseri'de çalışmalarına devam edecek.

Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta Erciyes Cup Futbol turnuvasına katılarak Gençlerbirliği, Kayserispor ve Ankaragücü ile maç oynayacak.

Alanyaspor, izin kullandıktan sonra lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren tesislerinde devam edecek.