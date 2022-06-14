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Spor

Alanyaspor'dan 10 bin TL'ye VIP kombinesi

Alanyaspor, 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Stadyumunda oynayacağı lig maçlarını kapsayan VIP tribün kombinelerini satışa sundu.

IHA14 Haziran 2022 Salı 15:09 - Güncelleme:
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Alanyaspor 2022-2023 futbol sezonu VIP kombine fiyatları belirlendi. Güney VIP ve Kuzey VIP tribünü kombineleri 10 bin TL'den satışa sunuldu. Futbol severler, 6 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona eren VIP tribünü kombineleriyle lig maçlarını aynı noktada izleyebilecek. kombine satın almak isteyen taraftarların passolig kartına sahip olma zorunluluğu bulunurken, E-Bilet kullanım süresini ise en az 31 Mayıs 2023'e kadar uzatması gerektiği belirtildi. VIP tribünleri kombine satışı kulüp tarafından temin edileceği duyuruldu.

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