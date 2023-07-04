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Spor

Alanyaspor'dan 2 genç transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Hollanda'nın Feyenoord U18, Muhammed Emin Sarıgül ve ADO Den Haag U21 takımından Onur Hüseyin Demir ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 21:04 - Güncelleme:
Alanyaspor'dan 2 genç transfer
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Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferlere devam ediyoruz. Genç oyuncular da bizim için çok önemli. Her zaman alt yapıya önem verdiğimiz gibi genç oyunculara da önem veriyoruz. Scout ekibimizin Hollanda'da takip ettiği Onur ve Muhammed'i de kadromuza kattık. Burada kendilerini geliştirerek inşallah iyi yerlere gelecekler. Alanyaspor'da oynamanın fırsatını da değerlendireceklerini düşünüyorum" dedi.

"ÇOK HIRSLIYIM"

Muhammed Emin Sarıgül, "Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Kendimi çok iyi hissediyorum. Savaşmak istiyorum. Çok hırslıyım. Kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Onur Hüseyin Demir, "Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Alanyaspor ve kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

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