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Spor

Alanyaspor'dan Beşiktaş ve Vagner Love açıklaması

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Vagner Love hakkında tazminat tartışmaları yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor Kulübü tartışmalar sonrası bir açıklama yayınladı.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:47
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın "Vagner Love'un transferi dolayısıyla kendilerine tazminat ödeyeceğine" yönelik iddiaları yalanladı.

Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vagner Love'un iki sezon önce Beşiktaş'a transfer olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzün, eski futbolcumuz Vagner Love'un transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş kulübüne açtığı hiçbir dava olmamıştır. Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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