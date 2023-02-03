Alanyaspor'dan kaleci takviyesi

Alanyaspor, Isparta 32 Spor Kulübü'nden kaleci Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor'un 26 yaşındaki kalecisi Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Isparta 32 Spor'dan kaleci Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

YAVUZ AYGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yavuz Aygün, bu sezon Isparta 32 Spor formasıyla şu ana kadar 3 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 3 gole engel olamadı.